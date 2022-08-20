Минобороны обвинило Украину в химическом терроризме

Отравляющие вещества применены против российских военных

Российские военные пострадали после применения химических веществ на Украине. Военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области, 31 июля были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве связали применение химических веществ с военными поражениями Украины в Донбассе и в других регионах.

Экспертиза выявила, что военные отравились особо опасным ядом - ботулотоксином типа "В". Анализы сделаны в Главном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны. Все юридические доказательства применения киевским режимом отравляющих веществ будут направлены в ОЗХО через постоянное представительство России, сообщает Минобороны.

Там также напомнили, что сейчас дополнительно выясняются обстоятельства возможного применения боевых отравляющих веществ в отношении главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. 5 августа он был госпитализирован в крымскую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. Позже спецбортом его перевезли в Москву и поместили в реанимацию токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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