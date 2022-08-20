Нарколога Брюна отправили под домашний арест

Он подозревается в крупном мошенничестве

Экс-главному наркологу Минздрава Евгению Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Прокуратура сообщает, что речь идёт о сумме в 20 миллионов, незаконно полученной при продаже медицинской продукции по завышенным ценам.

Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест. О такой мере пресечения просило следствие.

Сам Брюн, как сообщается, свою вину не признал. Его задержали накануне. В уголовном деле есть ещё один фигурант.

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