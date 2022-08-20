Его машину пытались взорвать

На мэра Мариуполя совершено покушение. Его автомобиль пытались взорвать. Как сообщили ТАСС в администрации города, Константин Иващенко не пострадал.

Сейчас место покушения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. В Мариуполе усилены меры безопасности. На въезде в город идут проверки на блокпостах.

В начале августа было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Его пытались отравить. 5 августа Сальдо был госпитализирован в крымскую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.

Позже спецбортом его перевезли в Москву и поместили в реанимацию токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского. Сегодня сообщалось, что его состояние улучшается.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Мариуполь в ДНР и часть Херсонской области находятся под контролем российских военных.

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