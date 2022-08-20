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Москвичей предупредили о возвращении сильной жары

18:55
  • суббота
  • 20 августа 2022

Дождей не будет ещё неделю

После небольшой передышки в эти выходные на следующей неделе в столичном регион снова будет жарко. В конце августа в Москве установится редкая для этого времени погода.
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

По сообщению Гидрометцентра России, с понедельника температура в столице будет расти и к концу недели достигнет 33 градусов. Ночами сохранится тёплая, комфортная погода – от 14 до 19 градусов.

Дождей синоптики прогнозируют мало. Первый день с осадками – пятница, 26 августа.

Специалисты говорят, что такая жара в последние дни августа была в Москве лишь в 1972 году. Тогда в Подмосковье горели леса и в столице наблюдался сильный смог.

Жара 2010 года к середине августа уже закончилась: пошли дожди и город очистился от дыма, пришедшего из области от горящих торфяников.

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