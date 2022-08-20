Пилоты пассажирского самолёта уснули в небе над Африкой

Лайнером управлял автопилот

В небе над Африкой уснул экипаж самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines. Лайнер летел из Хартума в Аддис-Абебу, но планируемую по графику посадку в конечном пункте не совершил.

Пилоты самолёта уснули, их разбудил сигнал тревоги после того, когда отключился автопилот. В итоге самолёт пролетел мимо взлётно-посадочной полосы, пишет газета New Zealand Herald.

Диспетчеры с земли несколько раз безуспешно пытались связаться с экипажем самолёта. Только после срабатывания сигнала тревоги проснувшиеся пилоты развернули лайнер и совершили посадку в Аддис-Абебе с опозданием на 25 минут.

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