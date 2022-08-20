Польша болезненно отреагировала на переброску "Кинжалов" в Калининград

Ракеты доставлены туда два дня назад

В Польше началась неоправданная истерика по поводу рядового события – переброски новых видов российских вооружений из одного региона в другой. Варшава призовёт к коллективному ответу НАТО против России, если гиперзвуковые ракеты будут размещены в Калининградской области.

Такое громкое заявление сделал госсекретарь Минобороны Войцех Скуркевич, сообщает агентство PAP. “Как страна на восточной границе Североатлантического альянса, мы на 100% осознаем опасности, и наших действий будет достаточно, чтобы ответить на провокации России”, – сказал военный.

При этом он даже упомянул пресловутую пятую статью устава НАТО, хотя на Польшу никто нападать не собирается.

Два дня назад Россия перебазировала три самолёта МиГ-31И на аэродром в Калининградской области. Самолёты оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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