Греция и Кипр встали на защиту россиян

В Европе наблюдается серьёзный раскол

Позиция некоторых европейских стран по вопросу антироссийских санкций свидетельствует о серьёзном расколе в Старом Свете. Сегодня стало известно, что Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам.

Об этом пишет издание Politico. Чиновники, с которыми общались журналисты, считают такое решение неправильным. На Кипре проживает большая русскоязычная диаспора, до начала спецоперации на Украине 25% туристов были россиянами. Теперь растёт число российских бизнесменов, которые хотят работать в кипрских городах.

Европа обсуждает вопрос запрета въезда для россиян вот уже более месяца. Этот пункт хотят включить в очередной пакет антироссийских санкций. Инициаторами запрета стали Эстония и Финляндия. Они уже серьёзно ограничили въезд граждан России.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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