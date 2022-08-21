В Подмосковье заведено дело после гибели дочери политолога Дугина

Её машину взорвали

Следственный комитет России завёл уголовное дело после гибели дочери философа и политолога Александра Дугина. Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался в Подмосковье.

Известно, что она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Вместе с ней должен был ехать её отец – известный политолог, сторонник евразийской интеграции Александр Дугин. По каким-то причинам у него изменились планы и он пересел в другую машину.

Взрыв в автомобиле Toyota Land Cruiser произошёл в районе посёлка Большие Вязёмы в Одинцовском городском округе. В машине сработало взрывное устройство, после чего она загорелась, пишет РБК.

Дарья Дугина родилась в 1992 году, в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Александр Дугин - сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он – частый гость политических ток-шоу на разных телеканалах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"