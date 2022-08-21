Минобороны рассказало о новых преступлениях киевского режима

Готовятся очередные провокации

Украинские националисты снова бьют по городам Донбасса. По Горловке утром выпустили пять снарядов натовского калибра, а по Донецку ударили ещё и из "Градов".

Накануне ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской атомной станции и пригород Энергодара. Во Владимировке жертвой атаки стала женщина. По данным Совместного центра по координации, за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, девять ранены, сообщает "ТВ Центр".

Наше Минобороны приводит новые факты преступлений киевских силовиков. Украинские вооружённые формирования продолжают использовать учебные заведения в военных целях. В школах Николаева, Контантиновки, Новодмитровки и посёлка Белицкий радикалы оборудуют казармы, склады боеприпасов и опорные пункты.

На территории размещают тяжелую бронетехнику и РСЗО. Людей из ближайших домов используют в качестве живого щита.

"В Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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