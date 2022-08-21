ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о новых преступлениях киевского режима

10:34
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Готовятся очередные провокации

Украинские националисты снова бьют по городам Донбасса.  По Горловке утром выпустили пять снарядов натовского калибра, а по Донецку ударили ещё и из "Градов".
Шойгу назвал причины проведения СВО на Украине

Накануне ВСУ вновь обстреляли территорию Запорожской атомной станции и пригород Энергодара. Во Владимировке жертвой атаки стала женщина. По данным Совместного центра по координации, за сутки в ДНР погибли два мирных жителя, девять ранены, сообщает "ТВ Центр".

Наше Минобороны приводит новые факты преступлений киевских силовиков.  Украинские вооружённые формирования продолжают использовать учебные заведения в военных целях. В школах Николаева, Контантиновки, Новодмитровки и посёлка Белицкий радикалы оборудуют казармы, склады боеприпасов и опорные пункты.

На территории размещают тяжелую бронетехнику и РСЗО. Людей из ближайших домов используют в качестве живого щита.

"В Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.