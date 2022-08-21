Представлены новые герои спецоперации на Украине

Отличились Артём Иванов и Сергей Соловьёв

Минобороны рассказало о мужестве и отваге наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Младший сержант Сергей Соловьёв с товарищами удерживал занятые позиции до прибытия основных сил. Неприятель предпринял массированную атаку. Сергей уничтожил десять радикалов и БМП противника. Враг отступил. Потерь среди наших военнослужащих допущено не было.

Рядовой Артём Иванов, двигаясь на боевой машине десанта, обнаружил в заброшенном доме огневую точку националистов. Экипаж открыл прицельный огонь, миномётная установка и несколько боевиков были ликвидированы, сообщает "ТВ Центр".

Артиллерийский расчёт рядового Владислава Беляева точными ударами подавил четыре миномётных позиции неприятеля. А позже Владислав взял в плен одного из боевиков, который во время допроса выдал ценные сведения. Это позволило союзным силам быстро освободить посёлок.

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