ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации на Украине

10:43
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Отличились Артём Иванов и Сергей Соловьёв

Минобороны рассказало о мужестве и отваге наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Младший сержант Сергей Соловьёв с товарищами удерживал занятые позиции до прибытия основных сил.  Неприятель предпринял массированную атаку. Сергей уничтожил десять радикалов и БМП противника. Враг отступил. Потерь среди наших военнослужащих допущено не было.

Шойгу назвал причины проведения СВО на Украине
Минобороны обвинило Украину в химическом терроризме

Рядовой Артём Иванов, двигаясь на боевой машине десанта, обнаружил в заброшенном доме огневую точку националистов. Экипаж открыл прицельный огонь, миномётная установка и несколько боевиков были ликвидированы, сообщает "ТВ Центр".

Артиллерийский расчёт рядового Владислава Беляева точными ударами подавил четыре миномётных позиции неприятеля. А позже Владислав взял в плен одного из боевиков, который во время допроса выдал ценные сведения. Это позволило союзным силам быстро освободить посёлок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.