Российские артисты выступили перед участниками спецоперации

Концерты проходят на передовой

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа во время гастрольного тура посетили наших бойцов - участников спецоперации по защите Донбасса. Иногда приходилось выступать на передовой.

Обширную концертную программу подготовили и для жителей Луганской Народной Республики. В ходе турне артисты побывали в 15 воинских частях и трёх городах ЛНР, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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