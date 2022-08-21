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Сильные дожди размыли дороги в Хабаровском крае

10:15
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Спасатели работают круглосуточно

Большая вода пришла в Хабаровский край. Сегодня в селе Арка из-за разлива рек подтоплены 70 приусадебных участков, размыта часть дороги, ведущей к населённому пункту.

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Причина паводка - мощный циклон с ливнями и шквалистым ветром, в эпицентре которого Приамурье находится уже два дня. Сейчас полным ходом идут работы по ликвидации последствий.

На островной части Хабаровска организовано дежурство патрульных групп спасателей. Специалисты провели откачку воды в десяти частных домах и подвальных помещениях интерната для престарелых и инвалидов.

Кроме того, в двух районах края, где сильные ливни привели к разливу рек, идёт восстановление размытых участков дорог. Проводится постоянный мониторинг паводковой обстановки, сообщает "ТВ Центр".

А жители Горного Алтая и юга Красноярского края уже ощутили дыхание зимы. Очевидцы делятся необычными даже для этих регионов кадрами в соцсетях: снег на дорогах и в долинах. Синоптики предупреждают о возможных заморозках.

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