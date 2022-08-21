Стали известны подробности покушения на дочь философа Дугина

Её убили в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Дочь известного российского философа и общественного деятеля погибла при подрыве автомобиля. Трагедия произошла в Подмосковье на Можайском шоссе.

По неподтверждённой пока информации, изначально вместе с ней в машине должен был находиться отец Александр Дугин. Следователи рассматривают все версии произошедшего.

20 августа Дарья и её отец были участниками патриотического фестиваля "Традиции". Примерно за полчаса до гибели девушка решила уехать, Александр Дугин остался. Не исключено, что именно политик был целью преступников. По крайней мере установлено, что взорванный автомобиль принадлежал ему, сообщает "ТВ Центр".

Дугин приехал на место сразу после того, как узнал о трагедии. Следственный комитет рассматривает все возможные версии и мотивы преступления. Друзья погибшей уверены в том, что это было спланированное покушение. Сейчас следователи выясняют, получала ли Дугина прямые угрозы. Те, кто знал её лично, говорят, что Дарья занималась расследованием провокаций, которые регулярно устраивало издание Bellingcat, признанное в России иноагентом.

За эту работу и поддержку специальной военной операции по защите Донбасса Великобритания включила Дарью в санкционный список. А украинские радикалы ещё раньше внесли личные данные её и отца в базу экстремистского сайта "Миротворец", запрещённого в нашей стране.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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