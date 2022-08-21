Удачи союзных сил в Донбассе: обстрелы Донецка почти прекратились

Идёт уверенное продвижение вперёд

Украинские вооруженные формирования снова стреляют по городам ДНР. Этим утром в прицеле - Донецк, Горловка, Зайцево, Пантелеймоновка. Националисты бьют натовским калибром. За сутки выпустили более двухсот снарядов. Два человека погибли, девять ранены.

Однако интенсивность ударов ВСУ постепенно снижается. Союзные силы успешно теснят противника. Артиллерийские подразделения первой славянской бригады народной милиции ДНР приходят на обозначенные позиции.

Батареи "Градов" – самые мобильные ударные группы. Цель, как правило – скопление живой силы противника. Системы реактивного огня накрывают довольно большую площадь. От получения данных разведки, в том числе с воздуха, до готовности открыть огонь проходит не более десяти минут. За это время машины успевают прийти на точку ведения огня и навести на цель орудия, сообщает "ТВ Центр".

Дальность стрельбы – 15 километров. Она ведётся фактически из чистого поля. Никаких гражданских строений рядом. Поступившие поправки для орудий - минимальные.

Об успехе союзных сил говорит хотя бы тот факт, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ, в частности, Донецка, снижается с каждым днём. Безусловно, боевики пытаются наносить ответные удары, равно как и от бессилия и злобы разрушить инфраструктуру и дома мирного населения. Но делать это им становится всё сложней, о чём с передовых позиций подтверждают артиллеристы Народной милиции ДНР.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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