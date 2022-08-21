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В Германии зреет бунт из-за неподъёмных цен на газ

13:36
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Граждане требуют запустить "Северный поток - 2"

Очередной повод для шуток в свой адрес предоставил общественности Джо Байден. Американскому президенту снова не удалось правильно произнести слова с трибуны. А вот гражданам Европы уже не до улыбок. Чем ближе зима, тем чаще насмешки над собственными политиками уступают место открытому негодованию.
Цены на газ в Европе побили все рекорды

Рейтинги канцлера Германии падают пропорционально биржевым ценам на газ в Европе. Последние резко выросли в связи с новостями о плановом ремонте газопровода "Северный поток - 1". Уровень недовольства Олафом Шольцем перевалил за отметку в 60%. Будь выборы сейчас, он занял бы только третье место, сообщает "ТВ Центр".

В Госдуме не исключают и того, что стоимость голубого топлива может достигнуть пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Рядовым гражданам Германии очевидно, что можно сделать. – запустить "Северный поток – 2".  

Народный бунт бюргеров поддерживает и часть политиков. Более 20-ти глав городов и посёлков ФРГ открыто призывали федеральные власти сохранить импорт голубого топлива из России. Бизнес Германии – тоже за российский газ.

И вот уже Siemens извинилась и удалила саркастический пост про одинокую турбину для "Северного потока - 1". Ранее менеджерам компании показалось, что они удачно пошутили. Граждане ФРГ, вынужденные теперь экономить на всём и вся, юмора не оценили.  Как и британцы, которые увидели предвыборный ролик кандидата в премьер-министры. Риши Сунак позировал с противотанковой установкой. Подданные в трудные для Королевства времена такого хулиганства не поняли и мгновенно переозвучили видео на свой лад, назвав Сунака неудачником.

Американский президент снова дал повод оппонентам усомниться в его ментальном здравии. Джо Байден снова оконфузился - не смог с первого раза выговорить имя врача, которое упоминалось в написанной для него речи.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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