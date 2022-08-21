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В Подмосковье открылся фестиваль "Культурный код"

12:13
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

В нём участвуют уличные художники из десяти стран

В подмосковной Балашихе стартовал международный фестиваль уличного искусства "Культурный код". В нём участвуют художники из России, Италии, Испании, Сербии и других стран.

Холстом для мастеров станут фасады жилых домов. В ближайший месяц они создадут настоящий музей под открытым небом. В рамках фестиваля также организуют спортивные состязания, выставку, встречи с художниками.

"Культурный код" проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей" и завершится 17 сентября большим праздничным концертом, сообщает "ТВ Центр".

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