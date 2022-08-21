Тысячи любителей спорта вышли на старт Московского полумарафона

Победил атлет из Кемеровской области

Один из главных забегов года - полумарафон "Лужники" - этим утром стартовал в столице. Тысячи любителей спорта разных возрастов превратили забег в праздник. Маршрут проходил по самым живописным местам города - набережным Москвы-реки, мимо Храма Христа Спасителя и Кремля.

Стартовый городок в Лужниках утопает в ярких красках. Тысячи любителей бега в разноцветных футболках и шортах съехались со всей столицы, чтобы в хорошей компании преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21 километр и 100 метров.

Сегодня для многих из участников полумарафон "Лужники" - промежуточный этап перед главным беговым стартом сезона - Московским марафоном - и возможность проверить свои силы. Впрочем, немало и новичков.

Первыми на дистанцию полумарафона по традиции отправляются спортсмены на хэндбайках и ручных колясках. Свои 21 километр и 100 метров участники полумарафона бегут по самым живописным набережным столицы. По всей длине маршрута поддержать бегунов собрались тысячи горожан, сообщает "ТВ Центр".

Спустя всего час 6 минут и 38 секунд на финише первый легкоатлет Степан Киселёв из Кемеровской области. Среди женщин лидировала москвичка Юлия Конякина с результатом 1 час 16 минут и 44 секунды.

Впрочем, победили сегодня все, кто вышел на дистанцию, преодолев которую они станут быстрее, сильнее и получат заряд бодрости для новых свершений.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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