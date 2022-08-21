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Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" во время спецоперации

11:41
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Ракету используют для удара по важным целям

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применялись во время спецоперации на Украине трижды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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По его словам, этими ракетами наносились удары по особо важным целям. Какие это цели, глава военного ведомства не сказал.

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики", - заявил Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

Министр отметил, что в мире нет ракет подобных "Кинжалу". Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить. Ракета развивает скорость более 10 Махов. Она может лететь как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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