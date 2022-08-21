Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" во время спецоперации

Ракету используют для удара по важным целям

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применялись во время спецоперации на Украине трижды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, этими ракетами наносились удары по особо важным целям. Какие это цели, глава военного ведомства не сказал.

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики", - заявил Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1".

Министр отметил, что в мире нет ракет подобных "Кинжалу". Её невозможно ни обнаружить, ни перехватить. Ракета развивает скорость более 10 Махов. Она может лететь как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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