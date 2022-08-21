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Собянин: Городские службы работают в усиленном режиме

13:18
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

В Москву пришёл дым от лесных пожаров в Рязанской области

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом на свое странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Москвичей предупредили о возвращении сильной жары
В Москве объявлен высокий уровень пожарной опасности

Мэр отметил, что ведётся мониторинг состояния воздуха, в городе следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, написал Собянин.

Московские пожарные помогают сражаться с огнём в Рязанской и Владимирской областях. Под Рязанью задействовано более 400 московских спасателей и 120 единиц техники. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники, отметил Собянин.

Между тем синоптики предупредили москвичей о возвращении жары. На следующей неделе будет практически без осадков, а воздух прогреется до 33 градусов.

Специалисты говорят, что такая жара в последние дни августа была в Москве лишь в 1972 году. Тогда в Подмосковье горели леса и в столице наблюдался сильный смог.

Жара 2010 года к середине августа уже закончилась: пошли дожди и город очистился от дыма, пришедшего из области от горящих торфяников.

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