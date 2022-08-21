Ракетами "Калибр" нанесён удар по складу с HIMARS под Одессой

Также уничтожен большой склад горючего ВСУ

Ракетами "Калибр" в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским установкам HIMARS. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки авиаударом в Запорожской области уничтожен склад горючего ВСУ. Там хранилось более ста тонн дизельного топлива, предназначенного для военной техники.

Кроме того, российские военные уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Украинская армия потеряла за сутки более 100 человек и семь единиц бронетехники в Николаевской и Херсонской областях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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