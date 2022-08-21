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Участники акции "Миллион призов" смогут выиграть автомобиль

15:15
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Для этого надо принять участие в голосовании

В столице в активную фазу вступила подготовка к местным выборам. Они пройдут с 9 по 11 сентября. В эти дни москвичи смогут проголосовать за депутатов 125 муниципальных образований.
В МТПП рассказали об итогах акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе"

В рамках акции "Миллион призов" избиратели могут выиграть один из ста автомобилей или от трёх до десяти тысяч баллов, которые можно потратить в магазинах, кафе, аптеках, сообщает "ТВ Центр".

Впервые в числе партнёров программы - столичные музеи и театры. Для информационной поддержки в Telegram начал работу специальный чат-бот. Главным новшеством в столице будет электронный реестр избирателей, который позволит гражданам непосредственно в дни выборов решать, как им удобнее отдать свои голоса.

Чтобы разработчики смогли проверить надёжность системы, а москвичи познакомиться с нововведениями, 26 августа пройдёт тестовое голосование не только онлайн, но и на 125 участках - по одному в каждом районе города.

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