ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Алтайском крае наградят подростка за спасение 8-летней девочки

16:05
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Она чуть не утонула в реке

В Алтайском крае представили к награде 13-летнего подростка, который спас тонущую девочку. Она не умеет плавать, но оказалась в реке далеко от берега. И в какой-то момент пошла ко дну. Однако Тимофей не растерялся и молниеносно бросился на помощь.

Проток Оби в 30 километрах от Барнаула. Конец июня, жара. Хоккеист, вратарь барнаульской школы олимпийского резерва "Алтай" Тимофей Миронов вместе с другом по команде купался в тот день в реке.

Пляж был переполнен. Спортсмены отплыли подальше от берега. Рядом плескались две девочки лет восьми. Одна из них - Даша - явно не умела плавать и держалась за деревяшку. И вдруг ушла под воду.

Тимофей глянул на берег: никто не заметил, что девочка тонет. А вокруг в воде были только дети и подростки, все оторопели. Парень сразу нырнул на поиски Даши.

"Сначала нырнул, искал - нет. Потом, можно сказать, на ощупь, наступил ей на плечо, взял за купальник, вытащил на руках и положил на берег. Там подбежал мужчина, и откачал", - рассказывает юноша.

Девочку отправили в больницу, сейчас с ней всё в порядке. А мама Даши нашла Тимофея, чтобы отблагодарить героя. Отвагу подростка заметили в барнаульском МЧС: в ближайшее время его наградят медалью "За спасение погибающих на водах". Однако сам Тимофей никаким героем себя не считает. Говорит, что настоящий вратарь всегда молниеносно принимает решения.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тимофей
Тимофей
Место ЧП
Место ЧП
Спасенная девочка
Спасенная девочка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.