В Алтайском крае наградят подростка за спасение 8-летней девочки

Она чуть не утонула в реке

В Алтайском крае представили к награде 13-летнего подростка, который спас тонущую девочку. Она не умеет плавать, но оказалась в реке далеко от берега. И в какой-то момент пошла ко дну. Однако Тимофей не растерялся и молниеносно бросился на помощь.

Проток Оби в 30 километрах от Барнаула. Конец июня, жара. Хоккеист, вратарь барнаульской школы олимпийского резерва "Алтай" Тимофей Миронов вместе с другом по команде купался в тот день в реке.

Пляж был переполнен. Спортсмены отплыли подальше от берега. Рядом плескались две девочки лет восьми. Одна из них - Даша - явно не умела плавать и держалась за деревяшку. И вдруг ушла под воду.

Тимофей глянул на берег: никто не заметил, что девочка тонет. А вокруг в воде были только дети и подростки, все оторопели. Парень сразу нырнул на поиски Даши.

"Сначала нырнул, искал - нет. Потом, можно сказать, на ощупь, наступил ей на плечо, взял за купальник, вытащил на руках и положил на берег. Там подбежал мужчина, и откачал", - рассказывает юноша.

Девочку отправили в больницу, сейчас с ней всё в порядке. А мама Даши нашла Тимофея, чтобы отблагодарить героя. Отвагу подростка заметили в барнаульском МЧС: в ближайшее время его наградят медалью "За спасение погибающих на водах". Однако сам Тимофей никаким героем себя не считает. Говорит, что настоящий вратарь всегда молниеносно принимает решения.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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