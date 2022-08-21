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Жители Нарвы несут цветы к месту снесённого памятника танку Т-34

14:45
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Его демонтировали власти города

Жители эстонской Нарвы несут цветы и свечи к месту демонтированного памятника танку Т-34. Каждую ночь у стихийного мемориала собирается множество людей, объединённых чувством верности общей истории.

На земле горящими свечами выложены изображение легендарного танка и слова "Мы помним и гордимся", сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на массовые протесты со стороны жителей и городских властей, в Таллине приняли решение снести монумент, посвящённый подвигу советских солдат-освободителей.

16 августа танк был снят с постамента и перемещён в музей. Ноту протеста правительству Эстонии направил российский МИД.

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