В Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающих лесных пожаров

Жителей двух деревень переселят

В двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающих лесных пожаров. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Временно переселят жителей посёлка Деулино и деревни Ольгино. Жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами.

Тем временем в Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин. В городе постоянно ведётся мониторинг состояния воздуха, специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях.

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