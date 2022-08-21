Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха в Москве

Контроль ведётся из-за лесных пожаров в соседних областях
Состояние воздуха в Москве после дымки остаётся в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.
Концентрации исследованных ингредиентов не превышают ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населённых мест. Ведомство намерено следить за состоянием воздуха до нормализации обстановки.
На этой неделе в Москве наблюдался смог из-за дыма от лесных пожаров в Рязанской области. В воздухе пахло гарью. На этом фоне Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием окружающей среды.
Тем временем в двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающих лесных пожаров. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Павел Малков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"