Трактор подорвался на снаряде в Курской области

ЧП произошло рядом с украинской границей

В Курской области на снаряде подорвался трактор. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Инцидент произошёл в трёх километрах от украинской границы. Тракторист не пострадал.

20 августа губернатор Старовойт сообщил, что 13 школ Курской области в приграничных районах начнут учебный год в дистанционном формате. Это делается для безопасности детей.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и других областей России.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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