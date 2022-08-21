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В МЧС сделали прогноз по лесным пожарам в Рязанской области

19:21
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Ситуация остаётся сложной

Обстановка с пожарами в Рязанской области нестабильная и может осложниться в любой момент. Об этом ТАСС сообщил первый замначальника Главного управления пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк.
В Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающих лесных пожаров

Ситуация в регионе остаётся сложной. В местах лесных пожарах увеличена группировка спасателей. Из Москвы выдвигаются дополнительные силы. На месте активно работает авиация.

Тем временем дым от лесных пожаров в Рязанской области дошёл до Москвы. Но состояние воздуха в столице остаётся в пределах нормы. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба московского Роспотребнадзора. Ведомство усиливает контроль за состоянием атмосферы.

В свою очередь, мэр Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.  Он отметил, что ведётся мониторинг состояния воздуха, в городе следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях.

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