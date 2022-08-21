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В Подмосковье появились ядовитые пауки

19:49
  • воскресенье
  • 21 августа 2022

Для региона в центре России - это редкость

В разных районах Московской области замечены опасные ядовитые пауки. Жители региона делятся снимками в соцсетях. На фотографиях изображён так называемый осиный паук или Аргиопа Брюнниха, пишет Telegram-канал "Подмосковье сегодня".

Пауков видели в Раменском, Домодедове, Дмитрове и Подольске. В основном он встречается в огороде, но есть случаи появления паука в черте города.

Такие пауки обитают на юге России. Возможно, из-за сильной жары они мигрировали в центральные районы страны.

Укус осиного паука не смертелен, но крайне болезненный. На теле может появиться отёк, как после укуса осы или шершня. Особую осторожность с такими пауками нужно соблюдать аллергикам и людям с ослабленным здоровьем.

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