Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Президент записал видеообращение

В России сегодня День государственного флага. В честь праздника по всей стране проходят самые разные мероприятия - концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".

С праздником всех россиян поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что бело-сине-красный стяг, поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле, сейчас прочно вошёл в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы России.

"Дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем день государственного флага России. Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны", - отметил Путин.

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