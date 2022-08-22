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Появились новые данные о героях спецоперации на Украине

08:48
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Солдаты и офицеры проявляют мужество

О новых примерах мужества и профессионализма наших военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса, рассказали в Минобороны.
Представлены новые герои спецоперации на Украине

Десантное подразделение под командованием сержанта Геннадия Коротаева во время освобождения одного из населённых пунктов вступило в бой с группой украинских радикалов. В ходе боестолкновения наши военные уничтожили более 20 неонацистов, боевую машину пехоты и выбили противника с занимаемых позиций.

Рядовой Владимир Лысенко обнаружил группу радикалов, которые готовили диверсию против российской военной колонны. Передав информацию о засаде командованию, Владимир принял решение атаковать противника и лично ликвидировал двух националистов. В результате боя вся диверсионная группа была уничтожена, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Владислав Пудилин вступил в ряды народной милиции ЛНР в первые дни спецоперации. Владислав служит наводчиком буксируемой гаубицы "Мста-Б", которые поддерживают наступления союзных сил. Батарея ефрейтора Пудилина уничтожила неонацистский укрепрайон, военную колонну, в том числе несколько танков.

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