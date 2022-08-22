ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-Б"

08:49
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Они применяются во время спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", с помощью которых наши военные могут уничтожать цели противника на расстоянии до 30 километров.

Для получения точных координат применяют беспилотники, а для нанесения максимального урона используют фугасные боеприпасы. В день батарея выпускает до полусотни снарядов - в том числе стрельба может вестись и прямой наводкой, то есть без предварительной подготовки.

После поражения целей артиллеристы меняют позицию, не позволяя противнику определить, откуда шёл обстрел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гаубиц "Мста-Б"
Гаубиц "Мста-Б"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.