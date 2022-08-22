Минобороны показало кадры работы гаубиц "Мста-Б"

Они применяются во время спецоперации

Минобороны опубликовало кадры боевой работы 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", с помощью которых наши военные могут уничтожать цели противника на расстоянии до 30 километров.

Для получения точных координат применяют беспилотники, а для нанесения максимального урона используют фугасные боеприпасы. В день батарея выпускает до полусотни снарядов - в том числе стрельба может вестись и прямой наводкой, то есть без предварительной подготовки.

После поражения целей артиллеристы меняют позицию, не позволяя противнику определить, откуда шёл обстрел.

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