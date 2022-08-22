ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин напомнил о значении триколора для россиян

08:20
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Президент поздравил граждан с Днем государственного флага

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 августа, выступил с видеообращением к россиянам в связи с празднованием Дня государственного флага.
Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе

Глава государства напомнил, что российский триколор — неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы.

Государственный флаг, по словам Путина, символизирует верность традиционным ценностям, от которых Россия никогда не отступит: правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.

Президент выразил уверенность в том, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину, сообщает пресс-служба Кремля.

В 2021 году Россия отметила 30-летие национального флага. Участие в торжествах приняли Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На Поклонной горе в знак уважения к официальному символу государства развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
День Государственного флага России
День Государственного флага России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.