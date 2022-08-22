Путин напомнил о значении триколора для россиян

Президент поздравил граждан с Днем государственного флага

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 августа, выступил с видеообращением к россиянам в связи с празднованием Дня государственного флага.

Глава государства напомнил, что российский триколор — неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы.

Государственный флаг, по словам Путина, символизирует верность традиционным ценностям, от которых Россия никогда не отступит: правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.

Президент выразил уверенность в том, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину, сообщает пресс-служба Кремля.

В 2021 году Россия отметила 30-летие национального флага. Участие в торжествах приняли Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На Поклонной горе в знак уважения к официальному символу государства развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.

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