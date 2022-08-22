ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

08:39
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Диалог прервали американцы, напомнил замглавы ведомства

Возможность продолжения прерванного американцами стратегического диалога Вашингтона и Москвы далеко не очевидна с учетом "безоглядно агрессивной" антироссийской политики Вашингтона. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Слуцкий указал на уничтожение США возможностей для диалога

По словам дипломата, спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, - дело неблагодарное.

Рябков рассказал, что в Москве отслеживают "некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит - пока неясно".

Представитель российского МИД также напомнил в интервью "Известиям", что "вообще переговоры через СМИ не ведутся".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями — это улица с двусторонним движением, а результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников, напомнил Шойгу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.