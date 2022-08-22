МИД России оценил возможность возобновления стратегического диалога с США

Диалог прервали американцы, напомнил замглавы ведомства

Возможность продолжения прерванного американцами стратегического диалога Вашингтона и Москвы далеко не очевидна с учетом "безоглядно агрессивной" антироссийской политики Вашингтона. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, - дело неблагодарное.

Рябков рассказал, что в Москве отслеживают "некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит - пока неясно".

Представитель российского МИД также напомнил в интервью "Известиям", что "вообще переговоры через СМИ не ведутся".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями — это улица с двусторонним движением, а результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников, напомнил Шойгу.

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