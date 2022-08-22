ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предостерегла от затягивания конфликта на Украине

08:56
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Чем дальше - тем сложнее решить проблему дипломатическим путем

Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования. Об этом заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Шойгу назвал причины проведения СВО на Украине

Дипломат рассказал, что пока "не видит возможности для дипломатических контактов" между Москвой и Киевом, в том числе на высшем уровне.

Гатилов заявил, что Украина и ряд западных государств показывают свое желание "сражаться до последнего украинца", свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений Киеву.

Во вред дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине идет также политизированный характер работы различных структур ООН, отметил Гатилов в интервью The Financial Times.

Ранее власти Турции заявили, что некоторые государства заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. В Анкаре отметили, что "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.