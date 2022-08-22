Россия предостерегла от затягивания конфликта на Украине

Чем дальше - тем сложнее решить проблему дипломатическим путем

Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования. Об этом заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Дипломат рассказал, что пока "не видит возможности для дипломатических контактов" между Москвой и Киевом, в том числе на высшем уровне.

Гатилов заявил, что Украина и ряд западных государств показывают свое желание "сражаться до последнего украинца", свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений Киеву.

Во вред дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине идет также политизированный характер работы различных структур ООН, отметил Гатилов в интервью The Financial Times.

Ранее власти Турции заявили, что некоторые государства заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. В Анкаре отметили, что "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"