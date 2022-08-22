ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bild: оппозиция ФРГ поддержала идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам

09:16
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Решение нельзя назвать единогласным

Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

МИД Литвы предложил аннулировать выданные россиянам туристические визы
Россияне возмущены визовыми ограничениями Эстонии

В частности, некоторые представители блока назвали невыносимым, что "россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло".

Германские политики предлагают "послать четкие сигналы и российскому населению", прекратив им выдачу туристических виз.

Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт выразил мнение, что общий запрет на въезд в Евросоюз для россиян, которые не несут ответственности за то, что произошло в ходе конфликта на Украине, не был бы оправдан, сообщает Bild.

Ранее заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев предупредил, что Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Шенгенская виза
Шенгенская виза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.