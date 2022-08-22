Bild: оппозиция ФРГ поддержала идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Решение нельзя назвать единогласным

Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

В частности, некоторые представители блока назвали невыносимым, что "россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло".

Германские политики предлагают "послать четкие сигналы и российскому населению", прекратив им выдачу туристических виз.

Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт выразил мнение, что общий запрет на въезд в Евросоюз для россиян, которые не несут ответственности за то, что произошло в ходе конфликта на Украине, не был бы оправдан, сообщает Bild.

Ранее заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев предупредил, что Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

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