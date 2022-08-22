Россия и Индия могут признать платежные системы друг друга

Стороны уже обсудили эту тему

Россия и Индия в скором времени могут признать платежные системы друг друга — "Мир" и RuPay. Этот вопрос обсуждался во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17–18 августа, утверждают информированные источники.

Как сообщает Deccan Herald, Россия и Индия обсуждают расширение использования национальных валют в двусторонней торговле. Также рассматривается возможность создания международной резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС.

При этом официальное подтверждение информации о подготовке в взаимному признанию платежных систем не поступало.

Ранее в Иране заявили, что могут подключиться к платежной системе "Мир" в кратчайшие сроки — в стране есть необходимая для этого инфраструктура. Подключение возможно, если будет достигнуто соответствующее соглашение с Россией на переговорах.

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