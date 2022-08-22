В Госдуме назвали способ сэкономить на сборах ребенка в школу

Нужно временно отменить НДС на школьные принадлежности, считает депутат Чернышов

В России нужно временно отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на школьные товары, чтобы облегчить россиянам финансовое бремя сборов детей в школу. С таким предложением в понедельник, 22 августа, выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

В письме главе Минпромторга Денису Мантурову парламентарий напомнил, что в августе российские семьи, в которых есть дети-школьники, начинают закупку школьных принадлежностей, сообщает RT.

Процесс сбора ребенка в школу весьма затратен, например, стоимость школьных товаров для первоклассника в 2022 году, по данным Росстата, увеличилась на 12%, указал Чернышов.

В связи с этим депутат предложил отменить НДС на школьные товары на период с середины августа и до окончания первой недели сентября. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьезной поддержкой для бюджетов многих российских семей, заявил автор инициативы.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что собрать ребенка в школу перед учебным годом 2022/2023 окажется значительно дороже, чем годом ранее — из-за инфляции и проблем с логистикой. По словам эксперта, рост стоимости подготовки ребенка к школе составил 12-15%.

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