Жители Москвы вновь почувствовали запах гари

Запах гари чувствуется практически по всей столице

В Москву вернулись запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. Запах ощущается в ряде районов столицы, пишет РИА Новости.

В частности, на запах гари жалуются жители районов Зюзино, Коньково, Марьино, Капотня и Раменки. Также запах ощущается в Реутове, в центре Москвы, а также на северо-западе и западе столицы.

Запах гари и небольшой смог появились в столице 17 августа. Это связано с лесными пожарами в Рязанской области.

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