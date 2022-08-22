Ультиматум Зеленского: названо условие для отказа от переговоров с Россией

Украинский президент обозначил "последнюю черту"

Судебный процесс над украинскими боевиками в ДНР станет последней чертой, после которой переговоры с Россией станут невозможными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что реакция Киева на суд будет "однозначной".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета. Об этом сообщало агентство РИА Новости. По его словам, к разбирательству будут привлечены представители международной общественности.

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