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Ультиматум Зеленского: названо условие для отказа от переговоров с Россией

09:08
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Украинский президент обозначил "последнюю черту"

Судебный процесс над украинскими боевиками в ДНР станет последней чертой, после которой переговоры с Россией станут невозможными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский обсудил с Эрдоганом вывоз зерна и "оборонное взаимодействие"
Пушилин рассказал о подготовке к трибуналу в ДНР

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что реакция Киева на суд будет "однозначной".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военными и боевиками состоится до конца лета. Об этом сообщало агентство РИА Новости. По его словам, к разбирательству будут привлечены представители международной общественности.

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