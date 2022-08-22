В России отмечают День государственного флага

С праздником россиян поздравил президент

Россия отмечает День государственного флага - символа единства, верности традициям и уважения к многовековой истории нашей страны. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Во всех регионах - концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы. Десятки мероприятий проходят в столице. Также масштабные торжества в Сирии и на освобождённых территориях Донецкой и Луганской республик.

Москва. Поклонная гора. Торжественная церемония поднятия государственного флага. Сегодня - особенная. Сотни волонтёров молодёжных движений страны разворачивают огромный триколор из множества частей. Каждая из них привезена из разных регионов России, а также ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Сегодня в России День государственного флага. С праздником всех поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что бело-сине-красный стяг, поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле, прочно вошёл в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы России.

"Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", - отметил Путин.

По традиции этот день отмечают в каждом городе: улицы украшают триколорами, повсюду - флешмобы и автопробеги с российскими флагами. Первыми праздник встретили жители Владивостока. Там любители скандинавской ходьбы развернули огромный триколор и провели спортивное шоу.

На Московской площади Санкт-Петербурга парни и девушки в белых, синих и красных футболках выстроились в живую карту России - больше полутора тысяч человек приняли участие в акции этим утром. С флагом страны активисты совершили восхождение на Змеиную сопку под Хабаровском и на Тавдинский утёс на Алтае. И установили трёхцветный символ страны на этих вершинах.

А в Дагестане волонтёры выстроили масштабную фразу "За Россию" из множества триколоров. В республиках Донбасса сегодня пройдут праздничные концерты с участием российских артистов. А в Херсоне активисты вывесили огромный бело-сине-красный флаг на городской телевышке.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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