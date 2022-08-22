Контрнаступление ВСУ провалилось, не успев начаться

Колонну националистов накрыли огнем из гаубиц "Мста"

Последние данные о ситуации в Донбассе. За сутки киевские силовики выпустили свыше 200 снарядов по населённым пунктам ДНР. Погибли два мирных жителя, 19 ранены. ВСУ открыли массированный огонь по Горловке. Повреждены дома, несколько районов обесточены. В Донецке украинский снаряд попал в склад гипермаркета. Начался пожар. Опорные пункты националистов уничтожают российские военные. Попытки контрнаступления пресекают артиллерийские расчёты, а также экипажи ударных вертолётов.

Соседки умоляют Екатерину спуститься в бомбоубежище. Мало ли, вдруг опять обстрел, и полетят осколки размером с кулак. А на руках грудной ребенок. Но женщина, рыдая, смотрит на окна своей квартиры и не может сдвинуться с места. И без того не богатое имущество - старая мебель, посуда, одежда - все разбито и порвано в клочья. Снаряд, выпущенный националистам из гаубицы, угодил в комнату, где обычно спала вся семья. Благо, эту ночь они провели в подвале. Как чувствовали, что Горловку опять накроют залпами из гаубиц.

Прямыми попаданиями в Горловке полностью разрушены или повреждены десятки домов. Ранены 19 горожан и 5 сотрудников МЧС, которые приехали тушить пожары. Еще два человека погибли. Такого массированного обстрела, говорят люди, не было с 2015 года.

Под огнем нацистов оказался и Лисичанск. Разрывами практически уничтожена городская станция скорой помощи. А по городку Купянск, это в Харьковской области, радикалы нанесли удар с беспилотников.

У артиллериста Егора, как у всех ополченцев Донбасса, с киевскими властями и ВСУ особые счеты. Егор из Донецка. Каждый день выбегает на позиции. Заряжает гаубицу. И верит, что этот снаряд ликвидирует еще один расчет националистов, которые обстреливают город, где осталась его семья.

Координаты противника подразделение Егора получает от разведчиков. Объект - в 10 километрах от позиций. Залп. Еще один. Огненный шквал накрыл украинский "опорник". Пока артнаводчик обнаруживает новые точки, у Егора есть время перевести дух. И рассказать, за что воюет: "Мы хотим жить без них, без их правил, без их каких-то установок, диктатуры и так далее".

Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ, о котором каждый день рассказывают киевские власти, на самом деле российские военные пресекли на корню. Одна из попыток прорыва закончилась, не успев начаться. Колонну националистов, едва проехавшую километр, тут же накрыли огнем из гаубиц "Мста" и вертолетов. В панике радикалы бросились кто куда. Одни - назад к машинам. Другие - в лес. Воспользовавшись суматохой, российские спецназовцы незаметно подобрались к противнику на расстояние выстрела. И открыли огонь в упор.

За убегающими националистами проследили с воздуха. Определили место, куда они отошли. И по этому квадрату нанесли удар российские вертолетчики. Неуправляемыми ракетами. Оружие в таких операциях очень эффективное.

Боевики пытались отстреливаться из "Стингера". Но экипаж резко поднял машину. Затем так же стремительно ушел вниз. Ракета прошла мимо. А пилоты на бреющем спокойно вернулись на базу.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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