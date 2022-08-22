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Военнослужащим Западного военного округа вручили награды

11:40
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Они отличились в ходе спецоперации

Наших артиллеристов, разведчиков, военных инженеров, которые проявили лучшие профессиональные и личные качества при выполнении задач военной спецоперации, наградили на передовой.

Под звуки канонады артиллерийских батарей, солдатам и офицерам Западного военного округа вручили ордена Мужества, медали Ордена За Заслуги перед Отечеством, За Отвагу, знаки отличия Ордена Святого Георгия.

Начальник штаба генерал-лейтенант Михаил Зусько поблагодарил бойцов за личный вклад в общее дело и верность долгу, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе.

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