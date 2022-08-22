В Мариуполе и Запорожье восстанавливают инфраструктуру

Ведется активное строительство

В Мариуполе к сентябрю введут в эксплуатацию несколько школ, детских садов и жилых домов. Люди получат квартиры с отделкой. Большая стройка развернулась на месте, где ещё недавно был пустырь. Возводить квадратные метры помогают специалисты из России. В планах - ещё десятки объектов. К мирной жизни возвращается и Запорожье. Там активно восстанавливают инфраструктуру. А представители Русской православной церкви уже без каких-либо опасений помогают жителям с продуктами и лекарствами.

Ему угрожали раскольники Украинской церкви, националисты обещали спалить монастырь, а СБУ завела уголовное дело. Впрочем, все это, по словам архимандрита Иоанна, лишь цветочки. Его обитель, как и все православие, Киев планировал ликвидировать – спасла спецоперация.

"Они для начала хотели просто нас запретить как РПЦ, а этим самым заставить нас перейти в ПЦУ, которую они планируют переводить к католикам. На Украине должны были остаться только католики и протестанты, православных не должно было быть вообще. Потому что американцы рассматривали это как мягкую силу российской власти", - рассказал архимандрит Иоанн.

Но именно эта сила действительно заботилась о тех, кого Киев считал якобы своими гражданами. В мелитопольском Саввинском монастыре принимали беженцев с территорий подконтрольных Украине начиная с 2014 года. Сейчас даже отказались от стройки нового храма и реставрации старого – все сэкономленные деньги идут на продуктовые наборы.

"Начали размещать людей, которые там шли транзитом на Крым, либо здесь искали себе жилище. Ну и потом стало ясно, что нужно оказывать какую-то материальную помощь людям, потому что нужно было продукты людям, бытовую химию, лекарства и потихоньку мы дошли до того, что нужно формировать продуктовые наборы с тех продуктов, которые можно здесь на месте купить", - отметил архимандрит Иоанн.

Сейчас с гуманитарной помощью выручают российские организации. Сотрудничество с освобожденными территориями идет во всех сферах.

Так дороги в Запорожье еще не делали. Максимум был ямочный ремонт и так десятки лет. Теперь не только кладут новый асфальт – меняют подушку. А переувлажненный грунт и вовсе меняют на глубину до 1,5 метра.

Ежегодно здесь проходят сотни тысяч машин груженых зерном, овощами и стройматериалами. Дорога должна быть долговечной и прочной – технологи контролируют толщину асфальта каждые 10 метров.

Трасса Мелитополь – Бердянск – основная приморская магистраль и часть транспортной артерии Приазовья, которая соединяет Запорожье, ДНР и Ростовскую область. Дорога ведет через Мариуполь, где сейчас полным ходом идет восстановление.

Новый микрорайон Мариуполя "Черемушки" отстроен с нуля. Уже возведены две шестиэтажки, рядом строят еще две. В Октябрьском районе построят 12 домов и поликлинику. Первые квартиры, три школы и три детских сада планируют сдать к началу сентября.

А еще в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей готовятся к празднику – Дню Российского флага. В Донецке уже все улицы в бело-сине-красных триколорах.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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