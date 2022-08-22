"Ты богат?": Шольц ответил мальчику и разгневал немцев

Европейцы расплачиваются за ошибки своего руководства

Цена на газ в Европе этим утром вплотную подобралась к отметке в 3000 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд с начала марта. Стоимость растёт на фоне новостей о приостановке поставок по "Северному потоку" на 3 дня из-за ремонта. В Германии заявили, что впереди "очень сложная зима". Простым немцам придётся ещё больше экономить - в отличие от канцлера Шольца. Он признался, что богат. Сверхдоходы американских поставщиков сжиженного газа тоже бьют рекорды.

Традиционный для немецкой политики День открытых дверей ведомства канцлера два года не проводился из-за пандемии коронавируса и стал первым для Олафа Шольца. Он рассчитывал показать согражданам правительственный сад и личный вертолет, а пришлось отвечать на острые вопросы.

- Ты богат?

- Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить: "да".

Отвечая ребенку на вполне взрослый вопрос, Шольц улыбался. Но жителям Германии сегодня не до улыбок. Экономические проблемы, спровоцированные политикой властей, все нарастают. Практически одновременно с общением канцлера с народом активисты молодежной организации Die Tafel Jugend провели у бундестага митинг с пустыми тарелками, требуя от властей ФРГ помощи бедным.

Ситуация действительно критическая и по мере того, как она усугубляется, рушится рейтинг Шольца. Уже почти две трети немцев не удовлетворены работой канцлера и правящей коалиции. Следующий вопрос на дне открытых дверей и снова о насущном для граждан ФРГ.

- Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?

- Каждый день.

И этот ответ явно не прибавил Шольцу популярности. Ведь ранее премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил для экономии газа и электричества отапливать только одну комнату в доме, а вместо душа применять обтирания. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек рекомендовал использовать для душа специальную экономичную лейку. Правда, и вода, вероятно, вскоре тоже будет в дефиците, от жары реки в Европе пересохли.

А пока реальный дефицит в ЕС - газ и нефть. Пока политики гнут свою санкционную линию, эксперты прогнозируют предстоящей зимой огромные проблемы и для граждан, и для промышленности. На торгах сегодня цена на голубое топливо поднялась выше 2800 долларов за тысячу кубов - впервые с марта. О критической ситуации в очередной раз напомнил президент Сербии Александр Вучич. Из-за санкций страна не сможет получать нефть из России, которую сейчас доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

Канцлер Германии искать новые источники энергоресурсов накануне вечером улетел за океан - в Канаду. Расчет опять-таки на сжиженный газ, вот только получать его в необходимом объеме, по самым оптимистичным проектам, получится не раньше, чем через два года - когда будет готова инфраструктура, а пока в Швейцарии возмутились доходами американских трейдеров, которые очень любят продвигать сжиженный газ на европейский рынок. За год доля поставок выросла с 20 до 60 процентов, вот только цена в США и в Европе существенной разнится, что явно не назовешь альтруизмом, отметили в Берне. Вместе с тем, полагает аналитик, местным политикам прежде всего стоило бы отвечать за свои действия. Кристоф Блохер убежден, что Швейцария нарушила нейтралитет и содействует поставкам западного оружия на Украину, что ведет к гибели российских солдат.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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