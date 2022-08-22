В Рязанской области эвакуировали жителей из-за природных пожаров

Справиться со стихией помогают спасатели из Москвы

В Москве снова сильный запах гари. В некоторых районах наблюдается смог. В Рязанской области ситуация с природными пожарами по-прежнему напряжённая. Площадь, пройденная огнём, превысила 8,5 тысяч гектаров. Пламя подошло вплотную к населённым пунктам. Местные власти эвакуировали жителей из опасных районов.

Раз в несколько часов жители деревни Деулино в Рязанской области собственноручно проливают из шлангов территорию по периметру своих участков. Несмотря на то, что в воскресенье днём из-за ухудшения погодных условий местные власти объявили эвакуацию и настоятельно просили людей уехать в пункты временного размещения, некоторые остались.

У Елены Егоровой из Рязани дача в соседней деревне Ольгино, где к жилым домам огонь подобрался ещё ближе. "Появились клубы дыма – там, с той стороны, возник очаг возгорания. И это, конечно, всех перепугало, потому что небо стало черное. Клубы дыма, и огонь стал быстро приближаться", - рассказала она.

Остановить распространение огня удалось буквально в километре от населенного пункта благодаря слаженным действиям московских спасателей-добровольцев. На усиление борьбы с пожаром в Рязанскую область столица направила порядка 240 пожарных и спасателей, 78 единиц техники, в том числе автомобили повышенной проходимости, вертолеты для авиационной разведки и тушения пожаров. С пламенем боролись и с земли, и с воздуха.

Силами столичного МЧС удалось также обнаружить и ликвидировать крупные очаги возгорания во Владимирской области. Причиной лесных пожаров там стали воспламенившиеся торфяники. Перекапывать и проливать землю специалистам пришлось несколько дней. Сейчас с горением удалось справиться полностью. Между тем погода на всей территории Центральной России не способствует улучшению ситуации. Об угрозе чрезвычайной пожароопасности в Москве и Московской области сообщили в Гидрометцентре России.

Тем временем смог от пожаров в Рязанской области над столицей, по словам специалистов, утром достиг максимальной концентрации. В связи с этим жителям медики советуют по возможности меньше находиться на улице, увлажнять воздух в квартирах, а также пить больше воды.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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