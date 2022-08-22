Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до конца августа

Речь идет о 11 аэропортах юга и центральной части России

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и в центральной части России продлен до 29 августа. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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