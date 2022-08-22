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В России задержали смертника "Исламского государства"

10:11
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Он планировал теракт в Индии

В России задержан член запрещенной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, задержанный планировал выехать в Индию и совершить там теракт против представителя власти страны.

В период с апреля по июнь 2022 года выходец из одной из стран Центральной Азии был завербован в Турции одним из главарей запрещенной террористической организации "Исламское государство". Его обработка проводилась дистанционно через мессенджер Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле.

В ФСБ добавили, что мужчина должен был оформить в России необходимые документы, после чего вылететь в Индию.

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