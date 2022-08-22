На российских улицах заметили бегающего медведя

В центре города

В Томской области бурый медведь устроил забег по центру ночного города.

Инцидент произошел в городе Стрежевой на севере области. Бегущего косолапого заметили автомобилисты и запечатлели его на камеру.

"Медведь был замечен на улицах Стрежевого. Хищника на городских улицах обнаружили проезжавшие водители. На опубликованном видео заметно, как косолапый бежит вдоль проезжей части", - подтвердила информацию в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы России Татьяна Соломатина.

Жителей просили быть бдительными и осторожными, пока зверя ищут охотники, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Стрежевого.

В то же время в городской администрации заявили, что медведь, предположительно, ушел в лес, поэтому в городе безопасно.

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