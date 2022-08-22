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Кабмин утвердил план развития туризма до 2035 года

10:34
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Документ подписал Михаил Мишустин

Федеральное правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года, в который вошли более 65 мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал о новом этапе программы туристического кешбэка

План предусматривает комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

Для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.

Особое внимание уделено цифровому развитию отрасли: запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале, в музеях должны появиться мультимедиагиды, сообщается на официальном сайте правительства России.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что летний туристический сезон на внутреннем рынке можно назвать успешным, несмотря на ряд негативных факторов. По ряду параметров текущий сезон превосходит прошлогодний, который был для внутреннего туризма очень хорошим. Кроме того, по всем параметрам удалось приблизиться к доковидному 2019 году.

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