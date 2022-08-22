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Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в кемеровском СИЗО

10:57
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Заложники уже освобождены

Уголовное дело возбудили в Кемерове, где в воскресенье, 21 августа, несколько заключенных следственного изолятора удерживали в заложниках сотрудников учреждения.

Как уточнили в региональном главке Следственного комитета России, дело возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса ("Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц").

Заключенные требовали организовать им встречу с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, а также предоставить сотовые телефоны, наркотики и табачные изделия.

Сначала в заложники были взяты трое работников СИЗО, одного из них заключенные освободили добровольно. Двое других были освобождены в ходе специального мероприятия. Заложники не пострадали, сообщает ТАСС.

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